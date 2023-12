Fortaleza e Ceará aparecem como melhores clubes do Nordeste em ranking da Conmebol; veja lista

Nesta segunda-feira (18), a Conmebol divulgou o seu ranking de clubes. Fortaleza e Ceará aparecem como os melhores time nordestinos e ocupam, respectivamente, a 39ª e 63ª posição da lista. Além de Leão e Vozão, Bahia, Sport, Santa Cruz, Vitória e Náutico são os outros clubes da região listados.

Finalista da Copa Sul-Americana de 2023, o Tricolor do Pici ganhou 39 posições e saiu da 78ª colocação para a 39ª, como já citado anteriormente. A melhor posição da história do clube também é reflexo da presença constante em competições chanceladas pela entidade máxima do futebol da América do Sul. Nas últimas quatro temporadas, o Fortaleza só não disputou alguma competição internacional em 2021.

Já o Ceará também tem um histórico recente positivo em competições internacionais disputando a Sul-Americana em 2021 e 2022, quando chegou até as quartas de final da competição. O atual ranking é liderado pelo Palmeiras e ainda conta com Flamengo, Athletico-PR, Grêmio e São Paulo como representantes brasileiros no top-10.

Legenda: Leia a coluna desse sábado (26) Foto: Fabiane de Paula/SVM

CRITÉRIOS UTILIZADOS

Para definir a posição dos clubes no ranking, a Conmebol considera o histórico da equipe nas últimas 10 edições da Libertadores e da Copa Sul-Americana, o histórico dos clubes em competições sul-americanas e bonifica os campeões locais de cada país.

VEJA O TOP-30 DO RANKING:

POSIÇÕES DOS TIMES NORDESTINOS: