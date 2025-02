Fortaleza e Ceará aguardam efeito suspensivo e TJDF quer novo julgamento antes das semifinais

Punidos pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE) com perdas de dois mandos de campo, cada um, Ceará e Fortaleza recorreram da decisão e a expectativa é que o novo julgamento seja realizado antes das semifinais do Campeonato Cearense. Os clubes aguardam efeitos suspensivos.

O Tricolor entrou com recurso na sexta-feira (14) e o TJDF designou o auditor Antônio Rodrigues para ser o relator. É ele que vai definir se concederá ou não o efeito suspensivo ao Leão para que o clube não cumpra a pena até o próximo julgamento.

Já o Ceará deu entrada no recurso nesta segunda-feira (17), no penúltimo dia para que o clube recorresse. Um relator será apontado pela presidência do tribunal nos próximos dias.

O Diário do Nordeste apurou que o TJDF trabalha para marcar a sessão do Pleno, última instância da justiça desportiva local, para antes do carnaval (de 1 a 4 de março). As semifinais do Estadual, fase em que Ceará e Fortaleza voltarão a jogar na competição, estão previstas para os dias 1 e 8 de março.

O Fortaleza foi punido com a perda de dois mandos e multa de R$ 30 mil pela briga entre torcedores do clube no Estádio Domingão no dia 25 de janeiro. Já o Ceará foi apenado com perda de dois mandos e R$ 30 mil pelo enfrentamento entre torcedores do Vovô no Clássico da Paz realizado no dia 26 de janeiro.