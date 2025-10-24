Fortaleza é alvo de processo do Decon por aumento no preço de ingressos para torcida do Flamengo

O Fortaleza é alvo de processo administrativo do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) instaurado nesta quinta-feira (23). O órgão, ligado ao Ministério Público do Ceará, investiga aumentos excessivos nos preços cobrados nos ingressos da torcida do Flamengo, visitante na próxima rodada do Brasileiro, após denúncia de torcedores. O clube já foi notificado da ação.

Em nota, o MPCE explica que o Decon constatou que o valor do ingresso do visitante cobrado pelo clube é de R$ 250 (inteira). No entanto, em outros jogos, como contra o Mirassol e contra o Vasco os valores foram diferentes: R$100 e R$150 reais, respectivamente. Essas partidas ocorreram nos dias 24 de agosto e 15 de outubro.

Ainda de acordo com o órgão, a prática "viola o Código de Defesa do Consumidor, especialmente os princípios da razoabilidade e da transparência, e objetiva garantir que os preços praticados estejam em conformidade com a legislação e respeitem o poder aquisitivo da população."

A SAF do Fortaleza foi notificada e deve apresentar resposta em até 20 dias. O MPCE reforça que "práticas comerciais devem ser pautadas pela boa-fé e equilíbrio na relação de consumo, e permanece à disposição para receber denúncias e esclarecer dúvidas sobre o caso", finaliza a nota.

Fortaleza e Flamengo se enfrentam em jogo da 30ª rodada do Brasileiro, no Castelão. O duelo será no sábado (25), a partir das 19h30 (de Brasília).