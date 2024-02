Fortaleza divulga venda de ingressos para jogo contra o River-PI; veja valores

Os ingressos para o próximo jogo do Fortaleza, na Copa do Nordeste 2024, já estão disponíveis. Com preços a partir de R$20 reais, a meia entrada, o torcedor pode adquirir sua entrada para o duelo diante do River-PI, que acontece na próxima quarta-feira (14), às 19h00, na Arena Castelão.

A partida é válida pela 3ª rodada do campeonato regional. Os setores Norte, Sul, Especial, Bossa Nova e Premiun estão disponíveis para a torcida tricolor. O torcedor pode garantir sua entrada nas lojas Leão 1918 e licenciadas, e também de forma online em: leaotickets.com.br. Os check-ins são feitos através do site sociofortaleza.com.br.

Valores dos ingressos:

Inferior Norte e Sul: R$40/20

Especial: R$80/40

Bossa Nova: R$150/75

Premium: R$300/150

*Os adimplentes dos planos “sócio recarga” e “Leão da Galera” contam com 90% de desconto.

Para os torcedores visitantes, o valor do ingresso é de R$50/25.