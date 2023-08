Fortaleza divulga venda de ingressos para jogo contra o Libertad, no Paraguai; confira

O Fortaleza anunciou nas suas redes sociais, a venda de ingressos para o jogo contra o Libertad, que acontece no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai. O duelo do primeiro confronto das oitavas de final da Sul-Americana, tem ingressos no valor de Gs 25.000 (PAR), equivalente a R$16,21 e pode ser adquirido através do aplicativo “Mientradapy". O confronto entre as equipes acontece na terça-feira (1), às 19h de Brasília.

Instruções para a compra do ingresso

- Baixe o aplicativo Mientradapy pelo celular, disponível para Android e iOS: https://mientrada.com.py

- Cadastre-se na plataforma com um e-mail;

- Selecione o evento "Libertad x Fortaleza";

- Insira seus dados e efetive a compra;

- Os ingressos podem ser encontrados na seção "Mi entradas";

A torcida tricolor terá acesso pelo portão "Graderías Norte" e ficará acomodada no setor norte, atrás do arco.

Números do Leão na competição

A equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda fez seis jogos, somando cinco vitórias e uma derrota. São 17 gols feitos e cinco sofridos, terminando a fase de grupos em primeiro lugar do grupo H.