Fortaleza divulga tempo de recuperação dos goleiros João Ricardo e Brenno; Mancha será monitorado

Na manhã desta quarta-feira (16) o Fortaleza divulgou o boletim médico dos jogadores que sofreram lesões no último Clássico-Rei. Os goleiros João Ricardo e Brenno passaram por cirurgia, enquanto Gustavo Mancha foi reavaliado e não precisou passar por nenhum procedimento cirúrgico. Os três atletas serão desfalques para o Tricolor nos próximos jogos.

João Ricardo passou por cirurgia e deve desfalcar o Fortaleza por quatro a seis semanas. O goleiro titular teve uma fratura no quinto dedo da mão esquerda, ainda no aquecimento para o clássico.

Brenno, que entrou no seu lugar, teve uma fratura no quinto dedo mão direita. O arqueiro também deve ficar de fora dos gramados por 6 semanas para se recuperar.

Já Gustavo Mancha foi reavaliado pelo departamento médico e não precisou passar por cirurgia. O zagueiro sofreu um trauma no cotovelo direito, que gerou um edema ósseo de característica estável. Ele está sendo monitorado, e sua recuperação será acompanhada nos próximos dias.

NOVO GOLEIRO DO FORTALEZA

Com as lesões de João Ricardo e Brenno, o Fortaleza precisou ir ao mercado urgentemente e acertou com Vinícius Silvestre, que estava no Portimonense-POR. O atleta de 31 anos assinará contrato até o fim de 2026.

O goleiro já se despediu do clube português, onde atuou por duas temporadas e disputou 51 partidas. Ele foi liberado pelo Portimonense. Vinícius vai fazer exames no Pici e depois ser anunciado oficialmente. A informação inicial foi do jornalista Venê Casagrande.

Cria da base do Palmeiras, tem apenas 14 jogos disputados pelo time profissional do Verdão. Ele chega para disputar vaga com Magrão, de 25 anos, e Eduardo Salvador, de 19 anos, que são os goleiros à disposição da comissão técnica do Tricolor, comandada interinamente por Léo Porto.