Fortaleza divulga preço dos ingressos e libera check-in para jogo da Copa do Nordeste

O sócio torcedor do Fortaleza já pode garantir a sua entrada para o jogo diante do América-RN, que acontece no Castelão, às 16 horas do dia 3 de fevereiro e é válido pela Copa do Nordeste de 2024.

Os planos que necessitam da compra de ingresso estão com descontos nos bilhetes. Para os que não são associados, o clube vai liberar a venda das entradas somente na sexta-feira (2).

Os check-ins são feitos através do site sociofortaleza.com.br e a liberação dos planos segue a seguinte cronologia:

Conselheiro e Proprietário: 10 horas

Leão do Pici e Leão Kids: 12 horas

Leão de Aço: 14 horas

Leão Fiel, É o Laion, Interior e Leão da Galera: 16 horas

Valores dos ingressos:

Inferior Norte e Sul: R$40/20

Superior Central: R$60/30

Especial: R$80/40

Bossa Nova: R$150/75

Premium: R$300/150

* Os adimplentes dos planos “sócio recarga” e “Leão da Galera” contam com 90% de desconto.

Para os torcedores visitantes, o valor do ingresso é de R$50/25.