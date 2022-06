Fortaleza divulga parcial de ingressos do Clássico-Rei com mais de 21 mil torcedores confirmados

O Fortaleza divulgou nesta terça-feira (21) a parcial de ingressos do Clássico-Rei desta quarta-feira (22) pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Ao todo, mais de 21 mil torcedores (21.119) estão confirmados para a partida.

Do total, 18.321 são “check-ins” e 2.798 ingressos vendidos. Vale lembrar que por ser mando de campo do Fortaleza, os torcedores leoninos terão maioria na Arena Castelão, que deve receber capacidade máxima no confronto.

O duelo será realizado na Arena Castelão, às 20h (horário de Brasília), e será o 1° Clássico-Rei da história com transmissão apenas na internet. A partida terá narração de Tiago Leifert e comentários de Lisca 'Doido'.