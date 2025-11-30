Fortaleza divulga parcial de ingressos contra o Atlético/MG com mais de 49 mil torcedores

O Fortaleza divulgou neste domingo (30), mais uma parcial de ingressos para o jogo diante do Atlético Mineiro válido pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Mais de 49 mil torcedores estão confirmados para a partida deste domingo (30), às 18h30 no Castelão.

O clube divulgou que 49.136 torcedores já estão garantidos, restando menos de quatro horas para o jogo.

O Leão vem em grande momento na Série A, com 7 jogos de invencibilidade e duas vitórias seguidas fora de casa, contra Bahia e Bragantino. O time é o 18º com 37 pontos, 4 de sair do Z4. Se vencer o Galo, a diferença cai para um ponto.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Fortaleza já podem confirmar presença na partida através do site sociofortaleza.com.br. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.



RESTAM APENAS 3 SETORES

Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site leaotickets.com.br e nos pontos de venda de ingressos do clube.

Os únicos setores que ainda estão disponíveis para o jogo são: SUPERIOR NORTE - Individual ( INTEIRA ), SUPERIOR SUL, SETOR PREMIUM - Individual ( INTEIRA ). Os demais já estão esgotados.