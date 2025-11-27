Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Fortaleza divulga parcial de ingressos contra o Atlético/MG com mais de 29 mil torcedores

Tricolor de Aço recebe o Galo no Castelão no próximo domingo (30)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:52)
Jogada
Legenda: A torcida do Fortaleza deve comparecer em grande número em jogo contra o Atlético neste domingo
Foto: KID JUNIOR / SVM

O Fortaleza divulgou nesta quinta-feira (27) a 1ª parcial de ingressos para o jogo diante do Atlético Mineiro válido pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Mais de 29 mil torcedores estão confirmados para a partida deste domingo (30), às 18h30 no Castelão.

O clube divulgou que 29.344 torcedores já estão garantidos, restando três dias para o jogo.

O Leão vem em grande momento na Série A, com 7 jogos de invencibilidade e duas vitórias seguidas fora de casa, contra Bahia e Bragantino. O time é o 18º com 37 pontos, dois de sair do Z4.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Fortaleza já podem confirmar presença na partida através do site sociofortaleza.com.br. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.


VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site leaotickets.com.br e nos pontos de venda de ingressos do clube.

Inferior Sul: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
Inferior Norte: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
Superior Sul: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)
Superior Central: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)
Especial: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)
Bossa Nova: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)
Premium: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)
Visitante (Superior Norte): R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)

