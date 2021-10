Fortaleza divulga parcial de ingressos contra Atlético/GO; torcedor precisará usar máscara cirúrgica

O Fortaleza atualizou a parcial de ingressos já adquirida pela torcida para o duelo contra o Atlético/GO, no sábado (2), às 17h, pela 23ª rodada da Série A do Brasileiro. Segundo o gestor de Sócio-Torcedor do clube, Gigliani Maia, cerca de 2.500 tricolores já estão garantidos no Castelão, sendo pouco mais de 2 mil ingressos por check-in de sócio torcedor e 250 ingressos vendidos.

Gigliani Maia Gestor de Sócio-Torcedor do Fortaleza Fizemos mais de 2 mil check-ins e vendemos 250 ingressos. Temos um público já garantido de 2.500 torcedores, mais ou menos

Gigliani esclareceu que a procura pelos ingressos foi muito grande, maior até do que a histórica partida contra o Independiente/ARG pela Copa Sul-Americana de 2020. Ele explicou que esse foi um motivo para alguns problemas técnicos ocorrerem na validação dos ingressos.

"Como a gente imaginava, tivemos grande procura por ingresso, foi exacerbada. Como comparação, procura foi maior do que o jogo do Independente, o mais significativo da história do Fortaleza. Realmente, com essa procura, tivemos alguns problemas pela manhã, mas por volta do meio dia foi resolvido e tudo está transcorrendo na maior normalidade", esclareceu.

Uso de máscaras cirúrgicas

O torcedor do Fortaleza que for ao Castelão precisará usar uma máscara específica para acompanhar o jogo. A Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) ressaltou que o protocolo estabelecido somente permite a entrada de participantes e profissionais aos locais dos eventos com máscara cirúrgica N-95 ou PFF2.

