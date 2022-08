O Fortaleza divulgou a parcial de ingressos para o confronto contra o Corinthians neste domingo (21) com mais de 34 mil torcedores confirmados. Em boa fase na Série A, a diretoria leonina barateou o preço dos bilhetes, com as entradas custando a partir de R$ 15.

A parcial é representa por check-ins (22.504) e ingressos (12.243) e totaliza 34.747 torcedores. O duelo acontece na Arena Castelão.

O confronto será transmitido pela Rádio Verdes Mares e pelo Diário do Nordeste.

