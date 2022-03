Fortaleza divulga parcial de ingressos com mais de 17 mil torcedores garantidos em duelo contra CRB

O Fortaleza divulgou nesta sexta-feira (18) a parcial de ingressos para o confronto deste sábado (19) contra o CRB-AL, pela 8ª rodada da Copa do Nordeste. De acordo com o clube, 17.763 torcedores estão garantidos para o duelo, sendo 3.880 ingressos vendidos e 13.883 check-ins realizados.

A partida registra, até o momento, o 2° maior público do Fortaleza na temporada, atrás apenas do Clássico-Rei da 3ª rodada da Copa do Nordeste, quando a Arena Castelão recebeu 18.048 torcedores.

Mesmo classificado antecipadamente à próxima fase do Nordestão, a equipe de Juan Pablo Vojvoda briga pela liderança geral da competição. Para isso, a vitória é fundamental. E a expectativa do elenco e da diretoria leonina é de casa cheia.

Utilização de máscaras nos estádios

O governador Camilo Santana (PT) anunciou nesta sexta-feira (18) a flexibilização da utilização de máscaras em locais abertos. A medida passa a valer a partir de segunda-feira (21), inclusive nos estádios de futebol. Sendo assim, para a partida deste sábado (19), os torcedores tricolores precisarão se apresentar com máscara para entrar no equipamento esportivo, além do ciclo vacinal com três doses.