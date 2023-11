Fortaleza divulga parcial com mais de 31 mil torcedores garantidos para jogo contra o Cruzeiro

O Fortaleza divulgou, na noite desta sexta-feira, (17), que mais de 31 mil torcedores já garantiram seu lugar na Arena Castelão para o jogo contra o Cruzeiro, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Destes, 22.653 foram check-ins e 8.480 foram os ingressos vendidos.

As vendas continuam abertas e os bilhetes podem ser adquiridos nas lojas oficiais do clube e através do site oficial.

Nos últimos dias o Fortaleza lançou, nas redes sociais, uma campanha na qual as mulheres pagam meia em todos os setores. Além disso, a diretoria tricolor também colocou os ingressos em promoção e eles podem ser garantidos a partir de R$15.

Outra boa ação realizada pelo Leão foi é o ingresso solidário. Visando arrecadar alimentos e combater a fome, em parceria com o Programa Mesa Brasil Sesc, o torcedor tricolor podia doar 2kg de alimentos não perecíveis em troca de um ingresso válido para o setor inferior norte. As trocas ocorreram durante a última quinta (16) e esta sexta (17), no Pici.

