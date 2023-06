Fortaleza divulga parcial com mais de 31 mil torcedores garantidos para jogo contra Bahia

O Fortaleza divulgou, na tarde desta sexta-feira, (2), que mais de 31 mil torcedores já garantiram seu lugar na Arena Castelão para o jogo diante do Bahia pela Série A do Campeonato Brasileiro. Destes, 22.902 foram check-ins e 9.076 foram os ingressos vendidos.

As vendas continuam abertas e os bilhetes podem ser adquiridos nas lojas oficiais do clube e através do site leaotickets.com.br.

Nos últimos dias o Fortaleza lançou, nas redes sociais, um desafio para o torcedor. O objetivo é alcançar a marca de 1 milhão de torcedores no estádio em 2023. Em prol da campanha, o Leão colocou os ingresso em promoção e eles podem ser garntidos a partir de R$10.

