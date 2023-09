Fortaleza divulga logística de viagem para jogo contra o Corinthians na Sul-Americana; Veja

O Fortaleza divulgou a logística da viagem que será realizada pelo grupo tricolor para o primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana contra o Corinthians. A programação conta com voo fretado e treinos em São Paulo. A partida ocorre na terça-feira (26), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Na tarde desse sábado (23), a equipe tricolor realiza o penúltimo treino no Centro de Excelência Alcides Santos, às 16h (de Brasília). No domingo (24), o Fortaleza treina no CT no período da tarde e pela noite embarca em voo fretado para São Paulo.

Na segunda-feira (25), dia que antecede o jogo, a delegação tricolor realiza treino de apronto na capital paulista. O horário e o local ainda não foram divulgados. Na terça-feira (26) o Fortaleza faz o jogo contra o Corinthians na Neo Química Arena. No dia seguinte, treina e faz trabalho de recuperação ainda em São Paulo e somente no período da noite desembarca na capital cearense.

Fortaleza e Corinthians fazem o jogo de ida da semifinal da Sul-Americana nessa terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O jogo da volta está marcado para o dia 3 de outubro e vai acontecer na Arena Castelão, também às 21h30.

Para o jogo da volta, todos os ingressos e check-ins estão esgotados e o torcedor tricolor promete casa cheia.