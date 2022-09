Fortaleza divulga imagens das melhorias estruturais do Centro de Excelência; veja fotos

O Fortaleza segue realizando melhorias estruturais no Centro de Excelência, no Pici. Neste sábado (24), o Tricolor divulgou imagens do Hotel Ribamar Bezerra, que está em fase de conclusão.

Conforme adiantou o Diário do Nordeste em julho de 2021, o clube investiu entre R$ 800 mil e R$ 1 milhão para transformar o alojamento Ribamar Bezerra em Hotel Ribamar Bezerra.

Além de modernizar a acomodação dos atletas e da comissão técnica, o Fortaleza realiza a revitalização do mural histórico e está em fase de conclusão das obras de drenagem e pavimentação das áreas de circulação do Centro de Excelência.

Veja fotos

Foto: Divulgação / Fortaleza EC

Foto: Divulgação / Fortaleza EC

Foto: Divulgação / Fortaleza EC

Foto: Divulgação / Fortaleza EC

Foto: Divulgação / Fortaleza

