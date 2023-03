Fortaleza divulga boletim médico com Tinga; veja situação do elenco

O Fortaleza atualizou o boletim médico do elenco nesta quinta-feira (16), antes da partida com o Cerro Porteño-PAR, em Asssunção, no Paraguai, pelo jogo de volta da 3ª fase eliminatória da Libertadores. A lista tem cinco atletas, apontando recuperação do zagueiro Ceballos e do lateral-esquerdo Bruno Pacheco, ambos recuperados de quadros virais.

Em campo, após derrota por 1 a 0, na Arena Castelão, o Leão precisa vencer por dois gols de diferença para avançar - em caso de um, a decisão será nos pênaltis. O time que avançar garante vaga na fase de grupos da Libertadores.

Os nomes no DM são os laterais-direitos Dudu e Tinga, o lateral-esquerdo Lucas Esteves, além dos atacantes Pedro Rocha e Moisés. Confira abaixo o detalhamento da situação de cada jogador presente no departamento médico.

Boletim médico do Fortaleza