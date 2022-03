Fortaleza devolve zagueiro Wagner Leonardo ao Santos

O Fortaleza comunicou oficialmente nesta terça-feira (8), retorno de Wagner Leonardo ao Santos, clube no qual é pertencente. Segundo a nota do Leão, o retorno ocorreu após pedido do atleta e de seu representante.

Ainda na nota, o Tricolor "desejou sucesso a Wagner Leonardo em seus projetos futuros e agradeceu seu profissionalismo".

O zagueiro não entrou em campo pelo Leão em 2022, sendo relacionado apenas 3 vezes, nos jogos contra Souza/PB, Floresta e Ceará.

Novamente emprestado?

Especula-se que Wagner Leonardo seja emprestado ao Cruzeiro, após o clube mineiro liberar o zagueiro Maicon, que acertou com o Santos.