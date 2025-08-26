Diário do Nordeste
Fortaleza deve ter retorno de Kuscevic contra o Internacional

Chileno vem desfalcando o Leão desde o dia 12 de agosto quando sentiu lesão

Escrito por
Vladimir Marques e Fernanda Alves producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 22:23)
Jogada
Legenda: Kuscevic, jogador do Fortaleza
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O zagueiro Kuscevic deve voltar ao time do Fortaleza para a partida contra o Internacional, no domingo (31), no Beira-Rio, às 20h30, pela 22ª rodada da Série A. 

Ele está no departamento médico, em tratamento de um edema no músculo adutor da coxa direita, mas deve se recuperar até a partida. O jogador, inclusive, está convocado para a Seleção Chilena, que enfrentará o Brasil no dia 4 de setembro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Ausente

O zagueiro chileno vem desfalcando o Leão desde o dia 12 de agosto quando sentiu lesão na partida contra o Vélez Sarsfield pelo jogo de ida das Oitavas de Final da Libertadores, no Castelão.

Kuscevic é um dos quatro zagueiros do elenco tricolor. Além dele, há também Brítez, Gustavo Mancha e Gastón Ávila.

