Fortaleza deve ter calendário enxuto até início do Campeonato Brasileiro

A Série A do Campeonato Brasileiro sempre é uma das prioridades dos clubes que a disputam e a preocupação com o calendário, para manter o elenco bem fisicalmente, é constante. Em 2021, a Série A começa em 30 de maio e o Fortaleza não deve ter problemas quando a maratona de jogos começar.

Isso porque, até a Série A do Campeonato Brasileiro, o Tricolor de Aço deve disputar apenas a Copa do Nordeste, que pode ser em até 3 jogos. O Leão joga a semifinal em jogo único com o Bahia no sábado, às 21h30, na Arena Castelão e, se for para a decisão, esta em dois jogos, atuará nos dias 1º e 8 de maio.

Portanto, seriam apenas 3 jogos em 40 dias, até a estreia na Série A no dia 30, fora de casa, contra o Atlético Mineiro. Caso chegue à decisão da Copa do Nordeste, o Leão do Pici entrará em campo pelo 2º jogo da final no dia 8 de abril e só volta a jogar 22 dias depois, ao estrear na Série A no dia 30.

Fatores

O calendário enxuto do Leão se dá por dois fatores. Primeiro, o Campeonato Cearense está paralisado desde o dia 12 de março e sem previsão de retorno. Segundo, a outra competição na qual o Fortaleza disputa, a Copa do Brasil, retornará para 3ª Fase apenas no dia 2 de junho.

Até o momento, o Leão fez 12 jogos na temporada, com 9 vitórias, 2 empates e uma derrota. Foram 2 jogos pela Copa do Brasil, um pelo Campeonato Cearense e 9 pela Copa do Nordeste.

PROVÁVEL CALENDÁRIO DO LEÃO

24/04 – Fortaleza x Bahia no Castelão (Semifinal da Copa do Nordeste)

01/05 – Final da Copa do Nordeste - Ida (se avançar)

08/05 – Final da Copa do Nordeste - Volta (se avançar)

30/05 – Atlético/MG x Fortaleza - 1ª rodada da Série A do Brasileiro

02/06 – Jogo de ida da 3ª Fase da Copa do Brasil