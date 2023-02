Fortaleza derruba tabu histórico em vitória contra o Bahia; veja marca

A vitória do Fortaleza contra o Bahia, nesta terça-feira (14), na Arena Fonte Nova, em Salvador/BA, derrubou um tabu histórico no clássico nordestino. Desde 1982, há 41 anos, o time cearense não superava o adversário fora de casa. Ao todo, foram nove derrotas e seis empates no retrospecto.

Naquela ocasião, o Leão venceu por 1 a 0 com gol de Adílton, pela Taça dos Campeões. Desde então, as equipes se encontraram por diversas competições, como Série A, Série B, Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.

O recorte também foi comemorado pelo técnico argentino Vojvoda. Em coletiva de imprensa, o comandante destacou o resultado e o fim da escrita negativa diante do tricolor baiano.

Vojvoda Técnico do Fortaleza “A história falava sobre isso, que o Fortaleza não vencia o Bahia (em Salvador). Isso é importante porque necessitávamos ganhar, ganhar com autoridade. Acho que o time foi com boa organização”.

Na temporada de 2023, os rivais irão se reencontrar na Série A do Brasileiro em dois jogos, mas podem também se enfrentar na Copa do Nordeste, em etapas eliminatórias, e na Copa do Brasil.

