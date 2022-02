Fortaleza defende invencibilidade de 15 partidas no Campeonato Cearense; veja lista

O Fortaleza estreia no Campeonato Cearense nesta quinta-feira (24), já nas quartas de finais, ao enfrentar o Pacajus, às 21h30 no Castelão. E lutando pelo tetracampeonato, o Tricolor defende uma invencibilidade de 15 partidas.

A última derrota do Leão no certame local foi em 2020, no dia 3 de março, quando foi derrotado pelo Ferroviário por 1 a 0 em jogo válido pela 2ª Fase. Portanto, o Tricolor não perde há praticamente dois anos.

De lá pra cá, são 6 vitórias na edição de 2020, quando foi bi, mais 6 vitórias e 3 empates na edição de 2021, ao ser tricampeão, totalizando 12 vitórias e 3 empates. Netes 15 jogos, são 40 gols marcados e apenas 4 sofridos.

Com isso, o técnico Juan Pablo Vojvoda também defende sua invencibilidade no Leão, já que assumiu o clube em 2021 diante do Crato, dirigindo o clube em 5 jogos e sendo campeão na final diante do Ceará.

Invicto em 2022

O Leão também defende uma invencibilidade na temporada 2022. No ano, são 6 jogos, com 3 vitórias e 3 empates, todos pela Copa do Nordeste. O Tricolor do Pici marcou 14 gols e sofreu 5.

Confira a sequência de invencibilidade do Leão no Estadual:

Fortaleza 0 x 0 Ceará (Final 2021)

Fortaleza 6 x 0 Atlético Cearense (Semifinal 2021)

Fortaleza 6 x 0 Icasa (2ª Fase 2021)

Ceará 0 x 2 Fortaleza (2ª Fase 2021)

Crato 1 x 6 Fortaleza (2ª Fase 2021)

Fortaleza 0 x 0 Ferroviário (2ª Fase 2021)

Pacajus 0 x 0 Fortaleza (2ª Fase 2021)

Fortaleza 4 x 1 Caucaia (2ª Fase 2021)

Atlético Cearense 0 x 2 Fortaleza (2ª Fase 2021)

Fortaleza 1 x 0 Ceará (Final 2020)

Ceará 1 x 2 Fortaleza (Final 2020)

Fortaleza 1 x 0 Guarany de Sobral (Semifinal 2020)

Fortaleza 1 x 2 Ceará (2ª Fase 2020)

Guarany de Sobral 0 x 5 Fortaleza (2ª Fase 2020)

Fortaleza 3 x 0 Pacajus (2ª Fase 2020)