Fortaleza de olho: Sul-Americana 2024 tem confrontos da fase eliminatória definidos

Nesta terça-feira (19), a Conmebol sorteou os confrontos da fase eliminatória da Copa Sul-Americana de 2024. Ao todo, são 32 equipes dos oito países do continente, com exceção de Brasil e Argentina, que são os melhores no ranking da entidade. O Fortaleza, representante cearense na competição, está de olho, pois pode conhecer dois de seus futuros adversários na fase de grupos.

A situação acontece já que Olimpia, do Paraguai, e Universidad Católica, do Chile, estão na fase preliminar e, se avançarem à fase de grupos, integrarão o pote 1 no sorteio que ainda será realizado posteriormente. Neste caso, o Tricolor integraria o pote 2.

Na disputa da fase prévia, as equipes enfrentam adversários do mesmo país em jogo único e o vencedor avança para a fase de grupos. Em caso de empate no tempo normal, a a vaga será definida nos pênaltis. Cada país terá dois representantes classificados.

VEJA OS CONFRONTOS DA FASE ELIMINATÓRIA:

Bolívia

Universitario-BOL x Nacional Potosí Real Tomayapo x Jorge Wilstermann

Chile

Everton x Unión La Calera Universidad Católica x Coquimbo Unido

Colômbia

Deportes Tolima x Independiente Medellín Alianza Petrolera x América de Cali

Equador

Deportivo Cuenca x Delfín Técnico Universitario x Universidad Católica

Paraguai

Guaraní x Sportivo Luqueño Sportivo Ameliano x Olimpia

Peru

Deportivo Garcilaso x Asociación Deportiva Tarma Universidad César Vallejo x Sport Huancayo

Uruguai

Montevideo Wanderers x Danubio Racing x Cerro Largo

Venezuela

Carabobo x Metropolitanos Rayo Zuliano x Deportivo La Guaira

TIMES JÁ CLASSIFICADOS

Por serem os países melhores colocados no ranking da Conmebol, Brasil e Argentina já possuem os seus seis representantes no torneio garantidos direto na fase de grupos. São eles:

Brasil:

Fortaleza Athletico-PR Corinthians Cruzeiro Cuiabá Internacional

Argentina:

Argentinos Juniors Belgrano Boca Juniors Defensa y Justicia Lanús Racing

.