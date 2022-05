Fortaleza dá 100 ingressos grátis aos sócios-torcedores para jogo contra o Alianza Lima, no Peru

A diretoria do Fortaleza deu um "presente surpresa" aos sócios-torcedores do clube na manhã desta sexta-feira (13). Através das redes sociais, o clube divulgou a promoção "Onde for, vou te seguir", dando ingressos aos leoninos para a partida do Tricolor pela Libertadores, no Peru.

Na promoção, os 100 primeiros sócios adimplentes que comparecessem, a partir de 8h, na Loja Conceito ou na Loja do Pici, ganharam o ingresso para o jogo contra o Alianza Lima, no Peru.

Para ficar com o bilhete, o torcedor precisava apenas apresentar o comprovante de viagem pago para Lima, onde a partida será disputada.

Legenda: Promoção do Fortaleza aos torcedores Foto: Divulgação/Fortaleza

O jogo da próxima quarta-feira (18) é de grande importância para o Fortaleza, que está em 3º lugar no Grupo F da Copa Libertadores, com três pontos.

Se vencer o Alianza, que é lanterna da chave, com apenas um ponto conquistado, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda não apenas garante a 3ª colocação (e vaga, no mínimo, para as oitavas de final da Copa Sul-Americana) como segue vivo na luta pela classificação às oitavas da Liberta.