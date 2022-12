Fortaleza convoca 30 atletas para a disputa da Copinha 2023; veja convocados e comissão técnica

O Fortaleza convocou 30 atletas para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Sob o comando de Leandro Zago, o Leão figura no Grupo 31 ao lado de Remo-PA, São Caetano-SP e Juventus-SP, e pretende repetir as campanhas de 2008, quando avançou às quartas de final.

A delegação leonina embarca para São Paulo em 1° de janeiro (domingo). A sede do Fortaleza será o bairro da Mooca, na capital paulista, com os confrontos sendo realizado no Estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari (SP).

Em 2022, o Fortaleza se despediu da Copinha na 2ª fase após perder para o Resende-RJ nos pênaltis. Na fase de grupo, venceu Concórdia-SC, Ituano e União Suzano, encerrando com 100% de aproveitamento.

Veja atletas convocados pelo Fortaleza para a Copinha 2023

Goleiros: Bruno Guimarães (20 anos), Carlos Brito (19 anos), Khendran Andryel (17 anos) e Murilo D'angelo (18 anos)

Laterais: Júlio Henrique (20 anos), Matheus Oliveira (20 anos), Gustavo (18 anos), Breno Ricardo (19 anos) e Riquelme (18 anos)

Zagueiros: Kauã Eduardo (19 anos), Patrick Nunes (20 anos), Geilson (19 anos), Sergio (18 anos) e Gabriel (17 anos)

Volantes: João Henrique (19 anos), Ryan Guilherme (20 anos), Emmanuel (18 anos), Fubá (19 anos) e Diotti (17 anos)

Meias: Riquelmo (20 anos), Amorim (17 anos), Pedro Henrique (20 anos) e Brayan (17 anos)

Atacantes: Paulo Roberto (17 anos), Carlos Daniel (20 anos), Wendel (19 anos), Breno Marques (19 anos), Queiroz (20 anos), Cauan Emanuel (18 anos) e Júlio César (20 anos)

Veja comissão técnica do Fortaleza para a Copinha 2023

Técnico: Leandro Zago

Assistentes: Gabriel Dutra e José Carlos

Preparador Físico: Anderson Ferreira e Roger Gouveia

Fisiologista: Arthur Horn

Nutricionistas: Matheus Melo e Vanessa Parahyba

Fisioterapeuta: Lucas Saraiva

Médico: César Augusto

Mordomo: Gerson Lima

Supervisor: Álvaro Augusto

Executivo das categorias de base: Agnello Gonçalves

Diretor das categorias de base: Irlando Gomes

Massagista: Aldir

Analista de desempenho: Richard Queiroz

