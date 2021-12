Fortaleza consegue zerar dívidas trabalhistas e emite certidão negativa de débitos

O Fortaleza Esporte Clube zerou as dívidas na Justiça do Trabalho. Nesta terça-feira (28), o clube emitiu uma certidão negativa de débitos trabalhistas junto ao Poder Judiciário atestando a ausência de dívidas com atletas e demais colaboradores.

O documento tem validade de 180 dias. Deste modo, o time pode atestar a falta de dívidas trabalhistas até junho de 2022.

O cenário é reflexo do empenho da atual gestão em equilibrar as contas da equipe. Vale ressaltar que a diretoria encabeçada pelo presidente Marcelo Paz também conseguiu reeleição para um novo triênio, que é encerrado em 2024.

Para a próxima temporada, quando disputará a fase de grupos da Libertadores pela primeira vez na história, o clube projeta uma receita bruta de R$ 141 milhões. Em 2021, a projeção foi de R$ 113 milhões, sofrendo uma readequação para R$ 92,7 mi devido à pandemia de Covid-19.