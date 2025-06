Fortaleza conquista primeira vitória no Campeonato Cearense Sub-20

O Fortaleza conquistou a primeira vitória no Campeonato Cearense Sub-20. Neste sábado (28), o Tricolor bateu o Floresta por 1 a 0, no CT Ribamar Bezerra, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Hwaskar marcou o único gol do jogo. Estreando como mandante, o Leão do Pici conquistou sua primeira vitória após empatar na última rodada com o Ferroviário, mantendo a invencibilidade no certame até aqui.

Atual campeão da competição, o Fortaleza está na 6ª colocação do Grupo B, com quatro pontos.

A equipe comandada por Léo Porto volta a campo na próxima quarta-feira (2), às 15 horas, para enfrentar o Athletico-PR, no CAT do Caju, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. No torneio nacional, o Tricolor também ocupa a 6ª posição, com 24 pontos após 15 rodadas.