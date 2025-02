Fortaleza conhecerá grupo na Libertadores dia 17 de março

A Conmebol divulgou nas redes sociais que o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2025 acontecerá dia 17 de março. O evento deve ocorrer na sede da confederação, em Luque, no Paraguai.

Um dos representantes brasileiros nesta etapa da competição, o Fortaleza conhecerá o grupo em que vai disputar uma classificação para o mata-mata da principal competição da América do Sul. O Tricolor garantiu vaga direta na fase de grupos por ter sido o 4º colocado da Série A do Brasileiro de 2024. É a segunda vez na história que o Leão tem vaga direta no torneio.

As diretrizes do sorteio serão as mesmas do ano passado. No horário brasileiro, o sorteio iniciará às 20 horas. O canal da Conmebol no YouTube faz a transmissão.

Além do Fortaleza, os outros brasileiros que estão na fase de grupos da Libertadores são Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo e Internacional. Na pré-Libertadores estão o Bahia, que encara o The Strongest-BOL; e o Corinthians, que enfrenta o Universidad Central-VEN.