Fortaleza conhece tabela dos jogos contra o Palmeiras pelas Oitavas da Copa do Brasil; veja as datas

Na noite desta segunda-feira (08), a Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela oficial dos jogos das Oitavas de Final da Copa do Brasil. O Fortaleza, único representante cearense na competição, vai encarar o Palmeiras nos dias 17 e 31 de maio.

O jogo de ida será no Allianz Parque, em São Paulo, no próximo dia 17, quarta-feira da semana que vem, às 19h. Já a partida de volta será no dia 31, também uma quarta, às 19h, na Arena Castelão.

A “Copa dos Milhões”

Além do fator esportivo, os confrontos contra o Alviverde Paulista valem muito para o Fortaleza financeiramente falando. Em caso de classificação para as Quartas, o Tricolor vai somar mais R$ 4,3 milhões. Vale lembrar que, mesmo tendo entrado apenas na 3ª Fase da competição, o Leão já acumula R$ 5,4 milhões em premiação.

Confira todos os jogos das Oitavas

Ida

16/5 - 21h - Fluminense x Flamengo (Maracanã)

17/5 - 19h - Santos x Bahia (Vila Belmiro)

17/5 - 19h - Palmeiras x Fortaleza (Allianz Parque)

17/5 - 19h30 - Grêmio x Cruzeiro (Arena do Grêmio)

17/5 - 20h - Sport x São Paulo (Ilha do Retiro)

17/5 - 21h30 - América-MG x Internacional (Independência)

17/5 - 21h30 - Athletico-PR x Botafogo (Arena da Baixada)

17/5 - 21h30 - Atlético-MG x Corinthians (Mineirão)

Volta

31/5 - 19h - Bahia x Santos (Arena Fonte Nova)

31/5 - 19h - Fortaleza x Palmeiras (Arena Castelão)

31/5 - 20h - Cruzeiro x Grêmio (Mineirão)

31/5 - 21h30 - Internacional x América-MG (Beira-Rio)

31/5 - 21h30 - Botafogo x Athletico-PR (Nilton Santos)

31/5 - 21h30 - Corinthians x Atlético-MG (Neo Química Arena)

1/6 - 19h30 - São Paulo x Sport (Morumbi)

1/6 - 20h - Flamengo x Fluminense (Maracanã)