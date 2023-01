Fortaleza conhece adversário na 2ª Fase da Copinha; veja data e horário do confronto

O Fortaleza conheceu nesta quarta-feira (11), o adversário na 2ª Fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Leão enfrentará o XV de Piracicaba, que se classificou como líder do Grupo 32 ao golear o Alecrim/RN por 5 a 0.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) já definiu a data e o horário da partida: será no dia 13 (sexta-feira), às 15 horas, no Estádio Conde Rodolfo Crespi, a rua Javari. A partida será transmitida pelo Youtube da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Classificação leonina

O Fortaleza garantiu vaga na 2ª Fase ao vencer o Juventus por 2 a 1, na última terça-feira (10). Com a vitória, o Leão foi o 2º colocado do Grupo 31 com 4 pontos.

