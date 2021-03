Fortaleza conhece adversário da 2ª fase da Copa do Brasil; veja regulamento

O Fortaleza enfrentará o Ypiranga-RS na 2ª fase da Copa do Brasil. A definição ocorreu nesta quinta-feira (18), quando o time gaúcho empatou e eliminou o Penarol-AM, em Manaus, na abertura do torneio. O placar foi 1 a 1, com gol de Jean Silva para os visitantes - Henrique fez para os amazonenses.

Legenda: O Ypiranga-RS eliminou o Penarol-AM na 1ª fase da Copa do Brasil Foto: João Normando / FAF

Pelo regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o próximo mata-mata também é em jogo único. Dessa vez, o Leão tem a vantagem de atuar em casa. Em caso de igualdade no tempo normal, a decisão será nos pênaltis. A entidade ainda não definiu a data do confronto.

Na estreia, a equipe cearense venceu o Caxias-RS por 1 a 0 no estádio Centenário, no Rio Grande do Sul. Até o momento, o time somou R$ 2,06 milhões em premiações, com participação e classificação para a 2ª fase. Se superar o Ypiranga-RS, soma mais R$ 1,7 milhão aos cofres.