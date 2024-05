Fortaleza confirma lesão de Marinho e atualiza boletim do departamento médico; veja detalhes

O Fortaleza confirmou a lesão sofrida pelo atacante Marinho na partida contra o Vasco, na última terça-feira (21). De acordo com o novo boletim do departamento médico do Leão, divulgado neste domingo (26), o jogador sofreu um estiramento muscular na coxa direita.

O clube não informou a previsão de retorno de Marinho aos gramados. Além do atacante, o meia-atacante Calebe segue em tratamento no departamento médico. O camisa 10 do Tricolor do Pici trata um edema muscular na coxa esquerda.

Legenda: Marinho disse que o ataque foi premeditado por torcedores do Sport Foto: Foto: Thiago Gadelha

Ainda no balanço do departamento médico, o Fortaleza informou que o volante Lucas Sasha segue em transição após estiramento ligamentar no joelho direito. A expectativa é que o jogador volte a ser relacionado nas próximas partidas.

Sport e Fortaleza entram em campo neste domingo (26), às 18h de Brasília, na Arena Pernambuco, para disputar a semifinal da Copa do Nordeste 2024. A disputa acontece em jogo único e, em caso de empate, será decidida nos pênaltis.