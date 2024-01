Fortaleza confirma empréstimo de Renato Kayzer ao Criciúma; veja detalhes

Nesta quinta-feira (4), o Fortaleza comunicou de forma oficial o empréstimo do atacante Renato Kayzer ao Criciúma. Conforme antecipado pelo Diário do Nordeste, Kayzer foi emprestado ao clube catarinense até o fim de 2024. O contrato do atleta com o Leão se estende até dezembro de 2025.

Nas redes sociais, o Tigre catarinense divulgou o acerto com o atacante.

O atleta de 27 anos já havia sido emprestado na última temporada para a equipe do América-MG, onde disputou apenas três jogos pelo Coelho no Campeonato Brasileiro e não marcou nenhum gol.

PASSAGEM PELO FORTALEZA

Kayzer chegou ao Fortaleza em 2022 e disputou 23 partidas pelo clube, onde marcou três gols e distribuiu duas assistências. O último jogo disputado com a camisa tricolor ocorreu no dia 12 de junho de 2022, contra o Athletico-PR, pela Série A do mesmo ano.

Depois, foi emprestado ao Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul. No time coreano, sofreu uma lesão grave, rompendo o tendão de aquiles e ficando dez meses fora de campo. Quando voltou ao Brasil para tratamento cirúrgico. Recuperado, o atleta foi emprestado ao time mineiro.