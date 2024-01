Fortaleza comunica saída de Lucas Crispim do elenco

O meio-campista Lucas Crispim não faz mais parte do elenco do Fortaleza. O clube publicou o anúncio, nas redes sociais, na tarde desta segunda-feira (8). O jogador atuou em 128 jogos pelo Leão do Pici, marcou 9 gols e distribuiu 17 assistências, nas últimas três temporadas, além de ter conquistado quatro títulos.

"Diante de tantos momentos inesquecíveis, gols de faltas e dancinhas em cada comemoração de gol com os companheiros, o Fortaleza agradece ao jogador pelo respeito com o Manto Tricolor. Além de desejar êxito em seus próximos desafios”, publicou o clube nas redes sociais.

Pelo Fortaleza, Crispim participou da campanha histórica do time que foi terceiro lugar na Copa do Brasil de 2021 e que conseguiu primeira classificação de um clube nordestino para a Copa CONMEBOL Libertadores.

Durante sua passagem pelo clube cearense, Crispim também conquistou o tri-campeonato Cearense (2021–2023), a Copa do Nordeste em 2022 tendo sido Vice-Campeão da Sul-americana 2023.