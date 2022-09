Fortaleza completa cinco anos da saída da Série C; reveja momentos do acesso

O Fortaleza Esporte Clube viveu oito anos consecutivos na Série C. O martírio faz parte da história centenária tricolor e teve fim neste 23 de setembro, há cinco anos. O movimento se transformou em ascensão, com títulos, participações em torneios internacionais e crescimento estrutural.

A instituição, inclusive, relembrou a data nas redes sociais, o dia do “ressurgimento”. Foi com a defesa de Marcelo Boeck contra o Tupi/MG, que a torcida explodiu em festa mesmo longe de casa.

“Para pra pensar onde estávamos antes daquele dia. Agora para pra pensar onde estamos hoje. Não tem muito o que dizer, né? Nossa história diz tudo. Isso é Fortaleza”, publicou em uma conta oficial.

O jogo

Pelas quartas da Série C de 2017, o Fortaleza tentava o acesso mais uma vez. Após abrir 2 a 0 no jogo de ida, na Arena Castelão, o Leão cresceu em campo para superar o rival, que balançou as redes nos minutos finais, mas não conseguiu empatar. A espera de 8 anos, enfim, tinha acabado.

Legenda: Elenco foi comandando por Antônio Carlos Zago Foto: João Bandeira / SVM

"Esse time pode ser o pior da história do Fortaleza na Série C. Mas foi ele que teve garra e conseguiu subir para a Série B. Fomos nós que tiramos, que devolvemos o time para onde ele merece", gritava o zagueiro Ligger durante a festa ao fim da partida.

Legenda: Os torcedores do Fortaleza choravam durante a festa pelo acesso à Série B Foto: João Bandeira / SVM

"Um calvário que a gente passou e fez a gente aprender muita coisa na dor e na tristeza. Foi uma lavagem de alma de toda uma nação, se hoje estamos vivendo um momento diferente, tudo começou naquele jogo”, comentou o arqueiro em documentário feito pelo clube.

O momento representou uma nova era no Fortaleza. Desde então, títulos da Série B (2018) e da Copa do Nordeste (2019-2022), participações na Sul-Americana (2020) e na Libertadores (2022). além da semifinal da Copa do Brasil (2021) e a melhor campanha do Nordeste na Série A (2022).