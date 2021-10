Fortaleza completa 103 anos em um dos momentos mais especiais da história do clube

A torcida do Fortaleza tem colecionado muitos momentos para comemorar no ano de 2021 com o título estadual conquistado e as campanhas espetaculares na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

Mas nesta segunda-feira (18), ainda há um motivo além para comemoração. O Tricolor de Aço completa 103 anos em um dos momentos mais especiais da história do clube.

Semifinalista da Copa do Brasil, o Fortaleza está a dois dias de começar a batalha pela vaga uma inédita final. A primeira partida contra o Atlético-MG acontece nesta quarta-feira (20), às 21h30.

Legenda: Torcedor tricolor já conseguiu reencontrar o time após 18 meses afastado por conta da Covid-19 Foto: Kid Júnior

O time já vive a melhor campanha de sua história no torneio nacional. Antes, a melhor fase que havia chegado era as quartas de final.

Legenda: O argentino Juan Pablo Vojvodo é o atual técnico do Fortaleza Esporte Clube Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

Quase na Libertadores

Mas o ano espetacular do Fortaleza não termina por aí. Na Série A, ostenta a terceira posição na competição, atingindo 45 pontos faltando 11 jogos para o término.

Uma marca jamais alcançada por um clube nordestino na era dos pontos corridos até este ponto da competição. Com isso, fica muito próximo de conquistar uma vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores 2022.

Se confirmar o feito, será o primeiro time cearense a jogar na competição mais importante da América do Sul. Um marco que terá a valia de um grande título.

O Fortaleza faz aniversário, mas o grande premiado é o próprio torcedor, que vê um time ofensivo em campo, sob comando do argentino Juan Pablo Vojvoda e que vem obtendo resultados, apesar de algumas oscilações naturais do processo.

Vibra o torcedor tricolor: pelo momento e por 103 anos de existência do grande Leão do Pici.