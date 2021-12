Fortaleza comemora 25 mil sócios e projeta crescimento para 2022 com Libertadores

Após um hiato de quase dois anos e de um vazio incômodo nas arquibancadas, os clubes de futebol começam a contar novamente com as receitas de torcedores nos estádios. A ausência de bilheterias foi responsável por um peso gigante na hora de fazer a contabilidade das entidades mais importantes do futebol nacional. Com a retomada da presença dos milhares de fanáticos, que hoje podem ocupar praticamente 100% das praças esportivas, a tendência é de um respiro nas contas.

O Fortaleza passou por um processo de perda de adeptos, mas já vislumbra crescimento. O Tricolor de Aço viu seu quadro de sócios despencar em mais de 45% entre 2020 e 2021. Em contrapartida, nas últimas semanas, os números voltaram a crescer, chegando ao total de 25 mil associados nesta segunda-feira (06).

Leia também Jogada Ceará alcança marca de 30 mil sócios e esgota ingressos para jogo contra o América/MG

“Com a liberação da volta do público aos estádios pelo Brasil, o sócio torcedor tricolor está apresentando um aumento significativo. A tendência é ir voltando ao ritmo normal e inclusive superar a antiga marca”, esclarece Gigliani Maia, gestor do programa de sócio torcedor do clube do Pici.

Pertencimento tricolor

Legenda: Torcida do Fortaleza encheu o Castelão contra o Juventude Foto: Fabiane de Paula/SVM

Com feitos dentro de campo, como a classificação inédita para fase de grupos da Libertadores, o Fortaleza vem galgando degraus e espaços relevantes, fortalecendo a confiança do mercado e performando em ótimo nível.

Para o advogado e torcedor tricolor Felipe Rodrigues, ver o clube em condições tão favoráveis só reforça o sentimento de pertencimento. “Ser sócio é também um incentivo à inclusão. É gratificante entender que essa ascensão do clube tem as digitais de todos os torcedores, do mais simples ao mais abastado. Todos os clubes dependem cada vez mais das receitas oriundas de suas torcidas, então que esse processo seja retomado, ainda mais no Fortaleza, onde há uma relação firme de confiança, já que o programa é um sucesso e o torcedor vê que há retorno dentro e fora de campo. Eu diria que se associar é garantia de economia”, detalha o jurista.

O médico Edyr Lincon, e também fanático pelo Fortaleza, comunga da mesma opinião e ressalta que uma boa gestão é essencial para fazer tudo funcionar. “Nós sabemos que ainda não há como competir, do ponto de vista do poderio financeiro, com os clubes de Sul e Sudeste, então é aí onde entra a importância do torcedor, que estando associado fortalece a base das receitas do clube, aliando a uma boa gestão, como é o caso do Fortaleza, contribuindo diretamente para melhorias estruturais e esportivas”, opina.

Programa tem história

O ano era 1978, quando o Fortaleza idealizou doações fixas de torcedores todos os meses para reforçar as receitas tricolores. Nesse ano, o engenheiro civil e, então conselheiro do clube, Cássio Borges, liderou uma ação popular chamada “Campanha dos 2 Mil Sócios”, ao lado de Moacir Andrade Rabelo, Kleber Grangeiro, Nelson Machado Filho, Castelo Bessa, Paulo Magalhães, Renato Bonfim, Ney Rebouças, Flávio Novais, dentre outros, compondo os “Tricolores Históricos”. Nascia ali a inciativa precursora do Sócio Torcedor atual.