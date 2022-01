Fortaleza começa a pré-temporada nesta segunda-feira (10); confira elenco atual do Leão

O Fortaleza tem reapresentação marcada para a tarde desta segunda-feira (10), no Centro de Excelência no Porangabuçu, para iniciar a preparação da temporada de 2022. A equipe tricolor fez o seu último jogo pela Série A no dia 9 de dezembro e retorna aos trabalhos após 31 dias de descanso.

Na nova temporada, o Leão terá calendário apertado mas especial pela disputa de cinco competições, entre elas a Libertadores. Além da maior competição do continente, o Fortaleza jogará o Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e a Série A do Campeonato Brasileiro.

A apresentação do elenco leonino está marcada para às 15 horas. O técnico Juan Pablo Vojvoda já ganhou 10 reforços, entre eles 5 renovações importantes: do goleiro Marcelo Boeck, do zagueiro Marcelo Benevenuto, dos volantes Ederson (empréstimo) e Matheus Jussa e do meia Matheus Vargas.

Foram contratados o goleiro Fernando Miguel, os zagueiros Wagner Leonardo e Brayan Ceballos, o lateral-direito Anthony Landázuri e o lateral-esquerdo Juninho Capixaba.

CONFIRA O ELENCO ATUAL DO LEÃO:

Goleiros:

Marcelo Boeck

Fernando Miguel

Felipe Alves

Max Walef

Kennedy

Zagueiros:

Quintero

Marcelo Benevenuto

Titi

Wagner Leonardo

Brayan Ceballos

Laterais-direitos:

Tinga

Anthony Landázuri

Vitor Ricardo

Laterais-esquerdos:

Juninho Capixaba

Volantes:

Ronald

Felipe

Matheus Jussa

Ederson

Meias:

Luiz Henrique

Lucas Crispim

Yago Pikachu

Matheus Vargas

Atacantes:

Wellington Paulista

Robson

David

Edinho

Angelo Henríquez

Romarinho

Valentín Depietri

Igor Torres