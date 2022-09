Fortaleza com Marcelo Boeck para enfrentar o Juventude pela Série A; veja escalações

O Fortaleza está escalado para enfrentar o Juventude neste domingo (18), às 18h (de Brasília), pela 27ª rodada da Série A de 2022. O técnico Vojvoda manteve a formação 4-3-3, mas contou com um desfalque importante: o goleiro Fernando Miguel.

Com uma gastroenterite, o arqueiro foi substituído por Marcelo Boeck. No time principal, o volante Caio Alexandre também ganhou oportunidade. Confira as escalações de Juventude x Fortaleza:

Escalação do Fortaleza

Marcelo Boeck; Brítez, Benevenuto, Titi e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Zé Welison; Moisés, Robson e Thiago Galhardo. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Escalação do Juventude

Pegorari; Vitor Mendes, Paulo Miranda, Nogueira e Soares; Jean Irmer, Jadson e Capixaba; Felipe Pires, Óscar Ruíz e Pitta. Técnico: Umberto Louzer.