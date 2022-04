Fortaleza chega aos 40 mil sócios torcedores, recorde na história do clube

O programa sócio torcedor do Fortaleza chegou nesta sexta-feira (1), às 40 mil adesões, segundo consta no site oficial do programa. A marca, que é um recorde na história do clube, foi alcançada na tarde desta sexta-feira, com o clube realizando uma contagem regressiva em sua rede social.

Agradecemos aos mais de 40 mil tricolores que ajudam o clube a ser ainda mais forte. Vem você também.



Faça sua adesão e tenha mais vantagens, mais benefícios e faça o clube crescer ainda mais! 💙🤍❤️



Grande momento

O aumento no número de associados é reflexo do ótimo momento vivido pelo clube. Invicto na temporada, o Leão está nas duas finais das competições no 1º semestre - Estadual e Copa do Nordeste - decidindo a competição regional com o Sport no próximo domingo, às 18h30 no Castelão. Além disso, o Tricolor de Aço estreará na Libertadores no próximo dia 7, contra o Colo Colo, às 19h15 no Castelão, pela 1ª rodada da Fase de Grupos.