Fortaleza cancela Fan Fest após fortes chuvas na capital

O Fortaleza adiou a Fan Fest após as fortes chuvas na capital cearense, que impediram a montagem da estrutura do evento. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube nesta terça-feira (22). Além disso, o clube manifestou preocupação com a segurança.

Veja o comunicado:

Fala, Nação! Devido às fortes chuvas, a montagem da estrutura da nossa Fan Fest acabou sendo comprometida. Também por questões de segurança, vamos adiar esse nosso momento pré-jogo para uma nova oportunidade, em breve. Pedimos desculpas! pic.twitter.com/wIhwt2x99c — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) March 22, 2022

O evento de pré-jogo seria realizado antes da partida contra o Atlético-BA, nesta terça. O jogo das quartas de final da Copa do Nordeste terá início às 21h30, na Arena Castelão.