Fortaleza busca vitória inédita contra o Atlético-GO no Castelão; veja retrospecto

Há três rodadas do fim da Série A do Campeonato Brasileiro de 2022, o Fortaleza busca quebrar outro tabu na temporada. O Tricolor de Aço jamais venceu o Atlético-GO jogando dentro da Arena Castelão pela elite do futebol brasileiro. Antes deste ano, o Leão ainda não tinha vitórias contra o Dragão no torneio.

A vitória por 1x0, com gol de Moisés no 1º turno, quebrou um tabu dentro do confronto histórico dos times na primeira divisão. Agora, o Fortaleza quer repetir a dose como mandante neste domingo (06), às 16h. As duas equipes lutam em partes distintas da tabela e precisam dos três pontos para atingirem seus objetivos na reta final do Campeonato.

Enquanto o time cearense quer uma vaga na Pré-Libertadores, o Dragão precisa vencer para seguir com chances de permanência na Série A.

Tinga, capitão do Tricolor, falou sobre a dificuldade histórica do confronto, mas, para ele, as coisas serão diferentes no domingo.

“O Atlético vai vir um pouco diferente das outras vezes, porque ele precisa muito dos resultados. Vão ter jogos no sábado, então eles já vão saber o que precisa ser feito, se é a vitória mesmo para ultrapassar os adversários. Então a gente sabe que vai ser muito difícil o jogo, como sempre. O Atlético fez uma boa temporada, conseguiu ir longe nas competições que disputaram. Infelizmente na Série A não estão muito bem, mas acho que eles tem uma boa equipe. Eles estão bem, a gente sabe da dificuldade que vai ser”, destacou.

Em um aspecto geral, as equipes se enfrentaram em 11 oportunidades com seis vitórias para o Dragão contra três do Fortaleza. Apenas na Série A, foram cinco encontros e duas vitórias do Atlético-GO, dois empates e apenas um triunfo tricolor.

O time goiano leva vantagem também nos confrontos pela segunda divisão, com três vitórias contra apenas uma do Leão. Pela Copa do Brasil, uma vitória para cada lado.

