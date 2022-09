Fortaleza busca retomar vitórias na Série A contra Flamengo e evolução em casa; veja números

O Fortaleza tem uma difícil missão pela frente na Série A: na quarta-feira (28), enfrenta o Flamengo, às 19h, na Arena Castelão, pela 28ª rodada. O time cearense tenta retomar a sequência no Brasileirão após três jogos consecutivos sem vitória e encara o único carioca que venceu em 2022.

Com um início muito ruim na 1ª divisão, o primeiro triunfo leonino ocorreu justamente contra o Rubro-Negro por 2x1, no Maracanã - após oito rodadas. Na ocasião, Hércules e Robson marcaram e garantiram o resultado.

Legenda: Hércules brilhou na vitória do Fortaleza no Maracanã contra o Flamengo Foto: Vinícius Palheta / Fortaleza

O retrospecto é negativo, mas o time de Vojvoda conseguiu voltar a vencer o rival após seis anos. No geral, as equipes se enfrentaram 19 vezes, com seis vitórias do Leão, três empates e 10 derrotas.

O objetivo é se distanciar da zona de rebaixamento. O Fortaleza está em 14º, com 31, e não pode entrar no Z-4 na 28ª rodada, mas a margem é de três pontos, para o Avaí (28), que está em 17º.

Histórico de Fortaleza x Flamengo

Jogos: 19

Vitória do Fortaleza: 6

Vitória do Fortaleza: 10

Empate: 3

Gols do Fortaleza: 20

Gols do Flamengo: 37

Fortaleza contra times cariocas em 2022

28.09 - Fortaleza x Flamengo | Série A

18.09 - Fluminense 2x1 Fortaleza | Série A

04.09 - Fortaleza 1x3 Botafogo | Série A

17.08 - Fluminense 2x2 Fortaleza | Copa do Brasil

28.07 - Fortaleza 0x1 Fluminense | Copa do Brasil

05.06 - Flamengo 1x2 Fortaleza | Série A

22.05 - Fortaleza 0x1 Fluminense | Série A

15.05 - Botafogo 3x1 Fortaleza | Série A

Evolução em casa

Legenda: O argentino Juan Pablo Vojvoda é o atual treinador do Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Na Série A de 2022, o Fortaleza é um dos piores mandantes. Em 13 jogos, o time venceu três, empatou seis e perdeu quatro, com aproveitamento de 38,5%. O rendimento é maior somente que Botafogo (38,1%), Ceará (35,7%), Atlético-GO (35,7%) e Juventude (28,6%).

Restanto 11 rodadas até o fim do Brasileirão, o Leão ainda realiza seis confrontos em casa: Flamengo, Avaí, Atlético-MG, Coritiba, Atlético-GO e Bragantino. Para se garantir na elite nacional, com os 'mágicos 45 pontos', deve somar mais 14: quatro vitórias e um empate, ou mesmo três vitórias e três empates.

Fortaleza como mandante na Série A

Jogos: 13

Vitórias: 3 (América-MG, Internacional e Corinthians)

Empates: 6 (São Paulo, Juventude, Goiás, Athletico-PR, Palmeiras e Santos)

Derrotas: 4 (Cuiabá, Fluminense, Ceará e Botafogo)

Gols feitos: 9

Gols sofridos: 9