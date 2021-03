Fortaleza busca resgatar 17 mil sócios que perdeu e faz reformulação de planos

A pandemia da Covid-19 afetou diretamente o futebol. A ausência de público nos estádios, em virtude das medidas para evitar a proliferação do vírus, fez com que o clube perdesse uma de suas maiores fontes de receita. Entretanto, embora o torcedor não possa ir ao estádio, os clubes de futebol precisaram se reinventar para manter um ativo do clube: o sistema de sócio-torcedor.

No futebol cearense, o Fortaleza foi o clube que mais perdeu sócio-torcedor devido à pandemia da Covid-19. Em maio de 2019, o Tricolor do Pici contabilizava mais de 30 mil associados, especificamente 30.029, se tornando o terceiro maior programa de sócio-torcedor do Nordeste, atrás de Sport e Bahia.

Quase dois anos depois, a realidade é completamente diferente. O Fortaleza, hoje, possui 12.130 sócios-torcedores adimplentes. Uma perda de 17.899 associados. Na atual projeção orçamentaria do Leão, estima-se que 12,6% de todo o orçamento do ano parta do sistema de sócio-torcedor, o que representa R$ 14,4 milhões (R$ 1,2 milhão mensal).

Para que isso se concretize, o clube anunciou nesta segunda-feira (15) uma reformulação no sistema, além de novas promoções, incluindo um novo plano de sócio-torcedor. Mais barato que os outros quatro planos (Leão do Pici, Leão de Aço, Leão Fiel e Leão do Interior), o Leão da Galera visa viabilizar o torcedor a ajudar o clube.

"Ficou muito claro que o anseio da torcida em ajudar o Fortaleza, voltar a ser sócio ou se tornar sócio pela primeira vez, passava por um plano barato, um plano popular. Então desenvolvemos um plano mais acessível, que vai possibilitar que muita gente volta a contribuir, volte a ter os benefícios de ser um sócio-torcedor, e ajude o Clube nessa retomada importante para que façamos um 2021 com muitas vitórias, conquistas e sucesso", explica Marcelo Paz.

Nova medida

Uma das novidades do Fortaleza ao reformular o sistema de sócio-torcedor é a extinção do benefício do acesso garantido. Porém, para quem já é filiado, o benefício não deixará de existir.

"O benefício acesso garantido deixará de existir, mas para quem já é sócio isso não ocorrerá. Quem é sócio continuará podendo ir aos jogos sem pagar mais nada por isso, para quem não é sócio ou está inadimplente, são duas opções: se tornar sócio até 30/04 ou não se associar no período e perder o direito ao acesso garantido. Após esse prazo, o benefício deixará de existir para novos sócios. Isso significa que apenas as adesões até o dia 30/04 darão direito ao estádio sem necessidade de comprar ingresso."

Atualmente, até o fechamento desta matéria, o Fortaleza conta com 12.130 sócios-torcedores. Os números são oficiais, divulgados pelo próprio clube através do site "Sócio Fortaleza", que acompanha, em tempo real, a quantidade de torcedores associados.