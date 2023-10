Fortaleza busca quebrar mais um tabu contra o Vasco no Rio de Janeiro; entenda

Após a pausa para a Data-Fifa, o Fortaleza finalizou a sua preparação e já embarcou para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Vasco nesta quarta-feira (18), às 21h30, no Estádio São Januário, pela 27ª rodada da Série A. A boa fase do Leão na temporada faz a equipe vislumbrar a quebra de mais um tabu. O Tricolor nunca venceu a equipe carioca jogando como visitante. No total, foram oito jogos com cinco triunfos do Cruzmaltino e três empates.

No geral do confronto, são 17 partidas oficiais. O Vasco leva vantagem com sete vitórias contra quatro do Fortaleza. Já a igualdade no placar persistiu em seis encontros. São 17 gols marcados pelo Leão e 21 pelo Vasco. O último encontro entre as equipes aconteceu no primeiro turno da Série A de 2023 e terminou com vitória tricolor por 2 a 0.

Desde a chegada de Juan Pablo Vojvoda ao Fortaleza, o clube se acostumou a quebrar tabus. Para se ter uma ideia, sob o comando do argentino, o Leão conquistou vitórias inéditas como visitante contra Sport, São Paulo, Santos, América-MG, Cuiabá, Coritiba e Internacional. Isso somente a nível nacional.

RELEMBRE OS TABUS quebrados por Vojvoda no comando do Fortaleza:

2º técnico com mais jogos pelo Fortaleza: 186

Primeira vitória da história do Fortaleza na Argentina ao superar o San Lorenzo-ARG (2023)

Internacional: primeira vitória da história do clube no Beira-Rio (2023)

Coritiba: primeira vitória da história do clube no Paraná (2023)

Primeira vitória da história do Fortaleza no exterior ao superar o Alianza Lima-PER (2022)

Primeiro clube que evitou rebaixamento após ser lanterna no 1º turno do Brasileirão (2022)

Cuiabá: venceu pela primeira vez fora de casa (2022)

Flamengo: encerrou tabu de 18 anos do rival sem triunfo fora de casa (2022)

Atlético-GO: venceu o rival pela primeira vez na história da Série A (2022)

América-MG: venceu o rival fora de casa pela primeira vez na história da Série A (2022)

Santos: venceu o rival fora de casa pela primeira vez na história (2022)

Primeiro clube nordestino com vaga na Libertadores por dois anos consecutivos (2021-2022)

Melhor desempenho na história do 1º turno do Brasileirão de um clube do Nordeste (2021)

Melhor campanha da história do Fortaleza na Copa do Brasil, com a semifinal (2021)

Campeão invicto do Campeonato Cearense, encerrando tabu de 53 anos (2021)

Atlético-MG: encerrou tabu de 15 anos sem vencer fora de casa (2021)

Corinthians: encerrou tabu de 16 anos sem vencer o adversário (2021)

São Paulo: venceu o rival pela primeira vez fora de casa (2021)

Palmeiras: encerrou tabu de 16 anos do rival sem triunfo fora de casa (2021)

Sport: venceu o rival pela primeira vez fora de casa (2021)

VEJA RETROSPECTO DO FORTALEZA CONTRA O VASCO:

Vasco 1 x 0 Fortaleza - Brasileirão 1984

Fortaleza 2 x 1 Vasco - Brasileirão 1984

Vasco 2 x 0 Fortaleza - Brasileirão 1984

Fortaleza 1 x 5 Vasco - Brasileirão 1984

Fortaleza 0 x 1 Vasco - Brasileirão 2003

Vasco 1 x 1 Fortaleza - Brasileirão 2003

Vasco 0 x 0 Fortaleza - Brasileirão 2005

Fortaleza 4 x 2 Vasco - Brasileirão 2005

Fortaleza 1 x 1 Vasco - Brasileirão 2006

Vasco 2 x 0 Fortaleza - Brasileirão 2006

Vasco 2 x 1 Fortaleza - Série B 2009

Fortaleza 1 x 1 Vasco - Série B 2009

Fortaleza 1 x 1 Vasco - Brasileirão 2019

Vasco 1 x 0 Fortaleza - Brasileirão 2019

Vasco 0 x 0 Fortaleza - Brasileirão 2020

Fortaleza 3 x 0 Vasco - Brasileirão 2020

Fortaleza 2 x 0 Vasco - Brasileirão 2023