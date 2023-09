Fortaleza busca manter invencibilidade contra o Grêmio de olho no G-6

Buscando entrar entrar no G6, o Fortaleza recebe, neste sábado (30), o Grêmio, na Arena Castelão, em jogo que abre a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Para entrar na zona da Libertadores, o Leão terá que manter sua invencibilidade recente contra o tricolor gaúcho. Nos últimos seis jogos foram duas vitórias do Fortaleza e quatro empates.

A última vitória do clube do Imortal foi em 2019. Na ocasião, o Grêmio venceu o jogo — válido pelo primeiro turno daquele brasileiro — por 1x0 com gol do atacante Pepê, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS).

HISTÓRICO DE CONFRONTOS

Grêmio 0x0 Fortaleza - Brasileirão 2023

Fortaleza 1x0 Grêmio - Brasileirão 2021

Grêmio 0x0 Fortaleza - Brasileirão 2021

Fortaleza 0x0 Grêmio - Brasileirão 2020

Grêmio 1x1 Fortaleza - Brasileirão 2020

Fortaleza 2x1 Grêmio - Brasileirão 2019

Apesar do ótimo retrospecto recente, o histórico de confrontos dos clubes não é favorável ao tricolor cearense. Os times se enfrentaram 15 vezes na Série A, com três vitórias do Leão, cinco empates e 11 vitórias do Imortal. Os dados foram retirados do site oGol.

*Estagiário sob supervisão de Vladimir Marques.

