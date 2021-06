Fortaleza consegue empate com Fluminense na Arena Castelão pela Série A; saiba como foi o jogo

O Fortaleza empatou com o Fluminense em 1 a 1 neste domingo (20), pela 5ª rodada da Série A do Brasileiro. O Leão saiu atrás, mas buscou o empate e ampliou a sequência de invencibilidade para 21 jogos. O gol tricolor foi de Robson, enquanto os visitantes marcaram com Caio Paulista.

Na classificação, a equipe cearense está na vice-liderança, com 11 pontos. O próximo compromisso é diante do Flamengo, na quarta-feira (23), às 19h, no Maracanã.

Já o time carioca fica em 6º colocado, com nove. No mesmo dia e horário, a equipe tem pela frente o Atlético-GO, mas no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Primeiro tempo

Fortaleza e Fluminense protagonizaram um duelo movimentado na Arena Castelão. Com chances claras para as duas equipes, os goleiro Marcos Felipe e Felipe Alves tiveram de trabalhar, além de contarem com a sorte.

Legenda: O Fortaleza conseguiu as melhores chances no 1º tempo da Arena Castelão Foto: Fabiane de Paula / SVM

A primeira chance saiu dos pés de Yago Pikachu, aos 2 minutos, após receber nas costas da defesa e finalizar. Marcos Felipe defendeu tranquilamente.

O Fluminense, por sua vez, respondeu com Nenê e Fred. O meio-campista, aos 13 minutos, cobrou falta com perigo sobre o gol de Felipe Alves. O atacante, no entanto, exigiu mais do goleiro após finalização de média-distância.

O Fortaleza voltou a assustar com Éderson, aos 19, após cobrança de escanteio ensaiadas, o volante finalizou colocado, mas mandou para fora.

A equipe leonina, no entanto, criou as duas melhores oportunidades com David. O atacante teve duas oportunidades na pequena área, mas desperdiçou.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Fortaleza não conseguiu manter o nível de intensidade inicial e cedeu mais espaço para o Fluminense. Com campo, os visitantes ensaiaram uma pressão e avançaram pelos lados.

Legenda: O gol do Fortaleza foi marcado por Robson após pelo passe de Pikachu no 2º tempo Foto: Fabiane de Paula / SVM

Aos 10, após ganhar escanteio na direita, o golpe principal. Cobrança de Nenê desviada na grande área e sobrando para Caio Paulista apenas empurrar para o fundo da rede: 1x0.

Com o placar adverso, o Fortaleza tentou retomar a posse de bola para controlar as ações na Arena Castelão. A organização teve efeito aos 23, quando Robson aproveitou grande jogada de Pikachu para deixar tudo igual: 1x1.

O confronto seguiu muito disputado até a reta final. Para manter o nível, o técnico Vojvoda colocou Matheus Vargas e Wellington Paulista, além de liberar Tinga para avançar na grande área.

Aos 36, em tabela da dupla ofensiva, Wellington Paulista mandou por cima. O Fluminense assustou na bola parada, sempre com o goleiro Felipe Alves bem posicionado. No fim, tudo igual na Arena Castelão.

Ficha técnica

Fortaleza 1x1 Fluminense

Competição: Série A do Brasileiro - 5ª rodada

Data: 20/06/2021

Horário: 18h15

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Gols: Caio Paulista aos 10´/2º T (0-1) e Robson aos 23´/2º T (1-1)

Cartões amarelos: Romarinho (F), Luiz Henrique (F) e Tinga (F)

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Titi e Benevenuto; Luiz Henrique (Matheus Vargas), Éderson, Felipe, Pikachu e Romarinho (Osvaldo); David (Wellington Paulista) e Robson. Técnico: Vojvoda.

Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, André (Wellington) e Nenê (Luiz Henrique); Caio Paulista (Kayky), Fred (Abel Hernández) e Gabriel Teixeira (Cazares). Técnico: Roger Machado.