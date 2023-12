Fortaleza BC x Caxias do Sul pelo NBB: veja horário e onde assistir

Fortaleza BC e Caxias do Sul entram em quadra nesta sexta-feira (8), às 19h30 de Brasília, no ginásio da Universidade de Fortaleza (Unifor), em Fortaleza (CE), para disputar a 15ª rodada da temporada 2023/24 do Novo Basquete Brasil (NBB).

O Fortaleza BC é o atual quarto colocado da competição, com 19 pontos conquistados em 11 rodadas disputadas. Já o Caxias do Sul está na 14ª colocação na tabela de classificação, com 16 pontos conquistados em 12 jogos.

ONDE ASSISTIR

A partida não será transmitida.

JOGADORES DAS EQUIPES

Fortaleza BC: Orresta, Cassiano e Passos; Salsamendi, McClanahan, Eddy, Buford Jr. e Gabriel; D. Nunes; Queiros, Cauã, Samuel e Ewing. Técnico: Flávio Espiga.

Caxias do Sul: Diogo, Konsztadt, Dawkins e Elias; Gabriel; Mogi, Contreras e Léo Cravero; Vini Chagas, Diego e Matias; Rafa, Brayan, Sena e Vitor Borges. Técnico: Rodrigo Barbosa.

FORTALEZA BC X CAXIAS DO SUL | FICHA TÉCNICA

Competição: 15ª rodada do NBB 2023/24

Local: ginásio da Universidade de Fortaleza (Unifor), em Fortaleza (CE)

Data: 08/12/2023 (sexta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)