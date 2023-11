Fortaleza BC vence Unifacisa no CFO e alcança cinco vitórias em seis jogos do NBB

O Fortaleza BC derrotou o Unifacisa por 77 a 65, na manhã deste domingo (12), no Centro de Formação Olímpica (CFO). Em mais uma rodada do NBB, o Carcalaion conquistou a quinta vitória em seis jogos. Com o resultado, o Tricolor se mantém em 3º lugar na tabela.

A equipe comandada por Flávio Espiga ficou atrás no placar durante a primeira etapa mas, com o apoio da torcida, virou o jogo no segundo tempo. Orresta, do Tricolor, foi o maior pontuador da partida com 18 pontos. O jogador ainda deu duas assistências e deu nove rebotes.

Com apenas uma derrota, o Fortaleza BC está em terceiro na tabela com 11 pontos. A equipe é superada apenas por Minas e Sesi Franca, primeiro e segundo lugares, respectivamente.

O Carcalaion volta a jogar no dia 21 de novembro, terça-feira, contra o Pinheiros. O duelo será às 19h30, no Centro de Formação Olímpica.